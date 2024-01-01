Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Toast Takeout & Delivery» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Food you love without the wait. Order ahead from your favorite restaurants. Customize your order, pay in seconds, and pick it up in-store. Toast TakeOut is your VIP access to the best food.

Вебсайт: toasttab.com

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