WebCatalog

BeeLiked

BeeLiked

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Вебсайт: beeliked.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BeeLiked» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BeeLiked is a gamification platform for creating interactive promotions to increase lead generation, reward and incentivize sales teams and build customer loyalty. Turn leads into micro-influencers. Engage and incentivize your audience with personalized campaigns and promotions no matter the channel. Create high-quality leads, collect marketing opt-ins, and gain the insights you need to identify your next customer. Incentivize and reward your employees and channel partner performance. Drive sales performance, reward training, and give instant recognition through our range of interactive solutions.

Категорії:

Business
Loyalty Management Software

Вебсайт: beeliked.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BeeLiked». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

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Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

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