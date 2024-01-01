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Crewhu

Crewhu

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Вебсайт: crewhu.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Crewhu is the only platform built for MSPs combining CSAT, NPS, Employee Recognition, and Gamification. Track the metrics that matter most to increase employee engagement, customer satisfaction, and close more deals!

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для винагород і стимулів

Вебсайт: crewhu.com

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Альтернативи

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

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Kazoo

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Zingle

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Huggg

Huggg

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Qwary

Qwary

qwary.com

ForeSee

ForeSee

foresee.com

Prospect.io

Prospect.io

prospect.io

Tap My Back

Tap My Back

tapmyback.com

Userback

Userback

userback.io

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

Survicate

Survicate

survicate.com

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