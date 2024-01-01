Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Crewhu» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Crewhu is the only platform built for MSPs combining CSAT, NPS, Employee Recognition, and Gamification. Track the metrics that matter most to increase employee engagement, customer satisfaction, and close more deals!

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Вебсайт: crewhu.com

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