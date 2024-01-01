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Kudos

Kudos

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Вебсайт: kudos.com

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Kudos award-winning employee recognition platform enables organizations to create impactful, sustainable employee experiences that result in more employee engagement and improved business outcomes.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для винагород і стимулів

Вебсайт: kudos.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kudos». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

Snappy

Snappy

snappy.com

GroupGreeting

GroupGreeting

groupgreeting.com

Giftogram

Giftogram

giftogram.com

Guusto

Guusto

guusto.com

Awardco

Awardco

award.co

Stadium

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bystadium.com

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Postal

postal.com

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monterosa.co

Kazoo

Kazoo

kazoohr.com

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

Luxury Presence

Luxury Presence

luxurypresence.com

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