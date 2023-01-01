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7Geese

7Geese

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Вебсайт: 7geese.com

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Підвищуйте продуктивність у вашій організації за допомогою обговорення продуктивності з багатим вмістом даних. 7Geese — це проста й ефективна платформа для управління продуктивністю, якій довіряють понад 300 організацій у всьому світі. Платформа 7Geese включає OKR, встановлення цілей, 360-градусний зворотний зв’язок, опитування щодо залученості співробітників, зворотний зв’язок, керований працівниками, особистий зв’язок і визнання основних цінностей.

Вебсайт: 7geese.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «7Geese». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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