Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «7Geese» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Підвищуйте продуктивність у вашій організації за допомогою обговорення продуктивності з багатим вмістом даних. 7Geese — це проста й ефективна платформа для управління продуктивністю, якій довіряють понад 300 організацій у всьому світі. Платформа 7Geese включає OKR, встановлення цілей, 360-градусний зворотний зв’язок, опитування щодо залученості співробітників, зворотний зв’язок, керований працівниками, особистий зв’язок і визнання основних цінностей.

Вебсайт: 7geese.com

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