Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Collect.chat» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Collect chat — це інтерактивний чат-бот, який цілодобово збирає дані від відвідувачів веб-сайту, повністю на автопілоті. Чат-боти Collect.chat можуть замінити статичні веб-форми та торгових представників, які ставлять однакові запитання кожному відвідувачу. Будь-хто може створити чат-бота та встановити його на веб-сайтах, не знаючи програмування, за допомогою collect.chat.

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Вебсайт: collect.chat

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