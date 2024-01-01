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Collect.chat

Collect.chat

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Вебсайт: collect.chat

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Collect chat — це інтерактивний чат-бот, який цілодобово збирає дані від відвідувачів веб-сайту, повністю на автопілоті. Чат-боти Collect.chat можуть замінити статичні веб-форми та торгових представників, які ставлять однакові запитання кожному відвідувачу. Будь-хто може створити чат-бота та встановити його на веб-сайтах, не знаючи програмування, за допомогою collect.chat.

Категорії:

Utilities
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: collect.chat

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Collect.chat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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