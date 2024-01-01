WebCatalog

Hyro

Hyro

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: hyro.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hyro» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Hyro об’єднує світ, тисячі розмов за допомогою ШІ одночасно. Як компанія з адаптивних комунікацій №1, ми перетворюємо складні дані на простий діалог за допомогою автоматизації природної мови та комп’ютерної лінгвістики. Підприємства в США, включно з Baptist Health, Mercy Health і Rent.com, довіряють Hyro замінити їх жорсткі чат-боти та системи IVR на адаптивні розмови, які є простими, швидкими та масштабованими. Наше бачення полягає в тому, щоб автоматизувати цифрову взаємодію в будь-якій розмовній обстановці, 24/7, щоб компанії могли легко спілкуватися, конвертувати більше та збирати практичну інформацію про клієнтів.

Категорії:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Вебсайт: hyro.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hyro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Upsy Shopping

Upsy Shopping

upsyshopping.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

Вам також може сподобатися

Humley Studio

Humley Studio

humleyai.com

Telnyx

Telnyx

telnyx.com

Hubtype

Hubtype

hubtype.com

Ivy.ai

Ivy.ai

ivy.ai

Hoory Conversations

Hoory Conversations

hoory.com

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Omni Intelligence

Omni Intelligence

omniintelligence.online

Unless

Unless

unless.com

Drips

Drips

drips.com

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

Newsmax

Newsmax

newsmax.com

Cerri

Cerri

cerri.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.