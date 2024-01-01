Hyro об’єднує світ, тисячі розмов за допомогою ШІ одночасно. Як компанія з адаптивних комунікацій №1, ми перетворюємо складні дані на простий діалог за допомогою автоматизації природної мови та комп’ютерної лінгвістики. Підприємства в США, включно з Baptist Health, Mercy Health і Rent.com, довіряють Hyro замінити їх жорсткі чат-боти та системи IVR на адаптивні розмови, які є простими, швидкими та масштабованими. Наше бачення полягає в тому, щоб автоматизувати цифрову взаємодію в будь-якій розмовній обстановці, 24/7, щоб компанії могли легко спілкуватися, конвертувати більше та збирати практичну інформацію про клієнтів.

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Вебсайт: hyro.ai

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