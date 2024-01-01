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Ideta

Ideta

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Вебсайт: ideta.io

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Ideta пропонує платформу без коду, яка дозволяє компаніям легко створювати розмовних помічників на численних каналах зв’язку, таких як веб-сторінки, соціальні мережі, програми обміну миттєвими повідомленнями тощо за допомогою API. Рішення робить створення чат-ботів і використання ШІ доступним для всіх. ПОСЛУГИ IDEATA * Платформа для створення чат-ботів без коду * Інструмент управління спільнотою * Команда до ваших послуг для створення ваших розмовних помічників * 5-денний навчальний курс про розмовні теми та створення вашого першого бота ДОДАНА ЦІННІСТЬ IDEATA Платформа Ideta є єдиною платформою для спільної роботи, мульти-NLP, масштабованою в SaaS (або локально), яка дозволяє створювати персоналізовані, підключені, багатоканальні та доступні чат-боти. РЕФЕРЕНЦІЇ IDEATA * Великі облікові записи, такі як ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt group… * МСП, яким необхідно адаптувати та автоматизувати свої послуги в розмовній формі За даними Salesforce і Gartner, 77% споживачів вважають, що чат-боти змінять їхні очікування щодо бізнесу в найближчі 5 років, а 50% компаній витрачатимуть на чат-боти більше, ніж на розробку мобільних додатків у 2021 році.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: ideta.io

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BotStar

botstar.com

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Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

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Apifon

Apifon

apifon.com

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BIK

bik.ai

Coze

Coze

coze.com

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Hexomatic

hexomatic.com

Quickchat

Quickchat

quickchat.ai

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