Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ideta» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Ideta пропонує платформу без коду, яка дозволяє компаніям легко створювати розмовних помічників на численних каналах зв’язку, таких як веб-сторінки, соціальні мережі, програми обміну миттєвими повідомленнями тощо за допомогою API. Рішення робить створення чат-ботів і використання ШІ доступним для всіх.
ПОСЛУГИ IDEATA
* Платформа для створення чат-ботів без коду
* Інструмент управління спільнотою
* Команда до ваших послуг для створення ваших розмовних помічників
* 5-денний навчальний курс про розмовні теми та створення вашого першого бота
ДОДАНА ЦІННІСТЬ IDEATA
Платформа Ideta є єдиною платформою для спільної роботи, мульти-NLP, масштабованою в SaaS (або локально), яка дозволяє створювати персоналізовані, підключені, багатоканальні та доступні чат-боти.
РЕФЕРЕНЦІЇ IDEATA
* Великі облікові записи, такі як ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt group…
* МСП, яким необхідно адаптувати та автоматизувати свої послуги в розмовній формі
За даними Salesforce і Gartner, 77% споживачів вважають, що чат-боти змінять їхні очікування щодо бізнесу в найближчі 5 років, а 50% компаній витрачатимуть на чат-боти більше, ніж на розробку мобільних додатків у 2021 році.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ideta». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.