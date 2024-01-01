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WebCatalog

Aimylogic

Aimylogic

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Вебсайт: aimylogic.com

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A simple visual AI-powered bot builder Aimylogic is a platform for natural language communication for SMBs, whereby over 60.000 users have created thousands of skills for voice assistants and chatbots at the touch of a button. Even non-developers can create a skill or a smart bot using Aimylogic.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: aimylogic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Aimylogic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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BotStar

BotStar

botstar.com

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chatfuel.com

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Teneo Developers

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