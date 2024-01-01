ChatFlow – це розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, який використовує вміст вашого веб-сайту як базу знань, щоб надавати розумні відповіді на запити клієнтів у реальному часі. ChatFlow дозволяє створювати фірмові чат-боти штучного інтелекту для ваших веб-сайтів, автоматично відповідаючи на запитання відвідувачів за допомогою бази знань, створеної на основі вмісту вашого веб-сайту. Інтеграція проста та зручна. ChatFlow надає простий сценарій для вбудовування, який можна вставити у свій HTML. За допомогою ChatFlow ви можете налаштувати все, від тону голосу чат-бота та стилю розмови до його елементів візуального дизайну, таких як кольори та повідомлення, щоб забезпечити послідовність бренду.

Вебсайт: chatflow.no

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ChatFlow». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.