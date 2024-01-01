Chatnode

Chatnode

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: chatnode.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chatnode» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ChatNode — це розробник чат-ботів штучного інтелекту, який дозволяє будь-кому створювати інтелектуальні чат-боти на основі технології GPT OpenAI. За допомогою ChatNode ви можете навчити чат-бота на своїх власних даних, таких як веб-сайти, PDF-файли, документи та текст. Потім чат-бот може вести звичайні розмови та відповідати на запитання, пов’язані з вашими даними. ChatNode дозволяє легко додати віджет чату на ваш веб-сайт. Доступні різні тарифні плани, у тому числі безкоштовний, щоб перевірити його. ChatNode використовує потужні моделі обробки природної мови OpenAI, такі як GPT-3. Ви надаєте дані, на яких має навчатися ваш чат-бот, підключаючись до веб-сайту або завантажуючи документи. ChatNode обробляє та аналізує ці дані для створення бази знань. Потім він точно налаштовує модель штучного інтелекту на основі ваших даних, щоб чат-бот міг вести обізнані розмови. Коли відвідувачі веб-сайту взаємодіють із вашим чат-ботом, він генерує людські відповіді на основі свого навчання. Чим більше даних надається, тим розумнішим стає чат-бот. * Тренуйтеся на будь-яких даних - завантажуйте PDF-файли, документи Word, текстові файли або підключайтеся до веб-сайту, щоб навчити чат-бота. Чим більше даних, тим краще. * Вбудовуйте будь-де - легко додайте чат-бота на свій веб-сайт за допомогою кількох рядків коду. ChatNode пропонує вбудовані віджети. * Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель. Інформаційна панель дозволяє навчати, керувати та контролювати кілька чат-ботів. Відстежуйте розмови та оптимізуйте роботу чат-бота. * Налаштуйте зовнішній вигляд - налаштуйте ім'я, аватар, кольори та бренд чат-бота відповідно до вашого бізнесу. * Інтеграція Slack. Інтегруйте свій чат-бот із Slack, щоб відповідати на запитання прямо у своєму робочому просторі. * Доступ до API – для розширених налаштувань ChatNode пропонує доступ до API для надбудови на платформі. * Доступна ціна. Плани починаються з безкоштовного тарифного плану та розширюються в міру зростання використання. Отримайте 2 місяці безкоштовно з річною оплатою.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: chatnode.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chatnode». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Вам також може сподобатися

supportal

supportal

suportal.co

Chatbit

Chatbit

chatbit.co

Thinkstack

Thinkstack

thinkstack.ai

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

ChatShape

ChatShape

chatshape.com

ResolveAI

ResolveAI

resolveai.co

Instant Answers

Instant Answers

instantanswers.xyz

Metafic.ai

Metafic.ai

metafic.ai

Insighto.ai

Insighto.ai

insighto.ai

AINIRO.IO

AINIRO.IO

ainiro.io

Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

Botup

Botup

botup.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності