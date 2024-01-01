ChatNode — це розробник чат-ботів штучного інтелекту, який дозволяє будь-кому створювати інтелектуальні чат-боти на основі технології GPT OpenAI. За допомогою ChatNode ви можете навчити чат-бота на своїх власних даних, таких як веб-сайти, PDF-файли, документи та текст. Потім чат-бот може вести звичайні розмови та відповідати на запитання, пов’язані з вашими даними. ChatNode дозволяє легко додати віджет чату на ваш веб-сайт. Доступні різні тарифні плани, у тому числі безкоштовний, щоб перевірити його. ChatNode використовує потужні моделі обробки природної мови OpenAI, такі як GPT-3. Ви надаєте дані, на яких має навчатися ваш чат-бот, підключаючись до веб-сайту або завантажуючи документи. ChatNode обробляє та аналізує ці дані для створення бази знань. Потім він точно налаштовує модель штучного інтелекту на основі ваших даних, щоб чат-бот міг вести обізнані розмови. Коли відвідувачі веб-сайту взаємодіють із вашим чат-ботом, він генерує людські відповіді на основі свого навчання. Чим більше даних надається, тим розумнішим стає чат-бот. * Тренуйтеся на будь-яких даних - завантажуйте PDF-файли, документи Word, текстові файли або підключайтеся до веб-сайту, щоб навчити чат-бота. Чим більше даних, тим краще. * Вбудовуйте будь-де - легко додайте чат-бота на свій веб-сайт за допомогою кількох рядків коду. ChatNode пропонує вбудовані віджети. * Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель. Інформаційна панель дозволяє навчати, керувати та контролювати кілька чат-ботів. Відстежуйте розмови та оптимізуйте роботу чат-бота. * Налаштуйте зовнішній вигляд - налаштуйте ім'я, аватар, кольори та бренд чат-бота відповідно до вашого бізнесу. * Інтеграція Slack. Інтегруйте свій чат-бот із Slack, щоб відповідати на запитання прямо у своєму робочому просторі. * Доступ до API – для розширених налаштувань ChatNode пропонує доступ до API для надбудови на платформі. * Доступна ціна. Плани починаються з безкоштовного тарифного плану та розширюються в міру зростання використання. Отримайте 2 місяці безкоштовно з річною оплатою.

Вебсайт: chatnode.ai

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