Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Support Hero» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Найкраще рішення бази знань для зменшення кількості вхідних запитів на підтримку Створюйте щасливих клієнтів, заощаджуючи час і гроші! Незалежно від того, покращуєте ви свій веб-сайт чи зменшуєте запити клієнтів, Support Hero надасть вам елегантне та просте в управлінні рішення бази знань, яке дозволить вам представити його своїм клієнтам будь-де на вашому веб-сайті.

Вебсайт: supporthero.io

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