Взаємодійте зі своїми клієнтами там, де вони є – надсилаючи текстові повідомлення на їхній телефон. Подвоюйте кількість потенційних клієнтів, створюйте онлайн-огляди, фіксуйте платежі та починайте спілкування у відеочаті за допомогою текстових повідомлень.

Вебсайт: kenect.com

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