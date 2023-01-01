Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення та команду відповідності, щоб повідомляти та видаляти відгуки з платформи, які порушують інструкції щодо контенту Trustpilot. Trustpilot має офіси в Нью-Йорку, Денвері, Лондоні, Копенгагені, Вільнюсі, Берліні та Мельбурні та налічує понад 700 співробітників. Існують незалежні дослідження, які свідчать про те, що веб-сайти з відгуками, такі як Trustpilot, можуть мати підроблені відгуки.

Вебсайт: trustpilot.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Trustpilot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.