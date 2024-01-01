Програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією дозволяє компаніям відстежувати онлайн-огляди користувачів і рекламувати позитивний досвід через онлайн-платформи для оглядів. Компанії, які сподіваються просувати свій бренд через позитивні відгуки користувачів в Інтернеті, використовуватимуть програмне забезпечення для керування репутацією в Інтернеті, щоб зафіксувати негативний досвід. Продукти також надають механізми для користувачів, щоб надсилати нові відгуки через електронну пошту або рекламні кампанії. Продукти надають платформи, які маркетингові групи використовують для агрегування та інтерпретації онлайн-репутації своєї компанії. Команди часто використовують цифрові форми, надані платформою, для проведення кампаній електронною поштою та отримання нових відгуків. Багато продуктів також мають інструменти моніторингу для виявлення обговорень і публікацій користувачів у соціальних мережах. Ці продукти відрізняються від програмного забезпечення для моніторингу соціальних мереж тим, що вони спрямовані на збір онлайн-оглядів, але можуть містити функції соціальних мереж. Існує плутанина, але невеликий перехід із програмним забезпеченням для огляду продуктів. Ці інструменти розміщують відгуки клієнтів на сайтах електронної комерції та надають незначні можливості моніторингу та керування.
Запит на новий застосунок
HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Kenect
kenect.com
Взаємодійте зі своїми клієнтами там, де вони є – надсилаючи текстові повідомлення на їхній телефон. Подвоюйте кількість потенційних клієнтів, створюйте онлайн-огляди, фіксуйте платежі та починайте спілкування у відеочаті за допомогою текстових повідомлень.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
Debutify
debutify.com
Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself – це компанія з управління онлайн-репутацією та забезпечення конфіденційності, яка надає програмне забезпечення та послуги, зокрема: негативні результати Google, особисте брендування, захист приватної інформації, сканування Dark Web тощо.
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
Broadly
broadly.com
Програмне забезпечення для онлайн-репутації та взаємодії з клієнтами допоможе вам створити свою онлайн-маркетингову стратегію, щоб ви могли залучити рекомендації клієнтів, потенційних клієнтів, відгуки та дохід.
BrightLocal
brightlocal.com
Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
EmbedSocial
embedsocial.com
Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Appbot
appbot.co
Інструменти огляду й оцінки додатків, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів. Платформа для компаній, які серйозно ставляться до відгуків і рейтингів. Appbot надає світового класу огляд і моніторинг рейтингів, відповіді та аналіз.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.
SpotOn
spoton.com
Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.
Famepilot
famepilot.com
Famepilot — це хмарна платформа на основі AI/ML для компаній і брендів, яка дозволяє відстежувати відгуки клієнтів і керувати ними в Інтернеті (пошук, листинги, соціальні мережі, сайти з відгуками та онлайн-опитування) і офлайн (локальне опитування, кіоск, планшети) і паперові форми) канали. Компані...
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX забезпечує видимість вашого найближчого офісу, сприяючи залученню від відкриття до покупки та далі.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews — це інноваційне та доступне програмне забезпечення для керування онлайн-рецензіями, ви можете надсилати запити, відповідати, показувати та ділитися відгуками з нашої зручної інформаційної панелі. Ви також можете створювати налаштовані цифрові вивіски з автоматичним додаванням онлайн-...
Fera
fera.ai
Fera – це програма для відгуків клієнтів для Shopify, Wix, BigCommerce та інших компаній електронної комерції. Це дозволяє вам легко запитувати та відображати відгуки клієнтів, фотографії та відео з різних каналів, у тому числі з ваших власних.
Ratingful
ratingful.com
Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
Одна проста платформа для керування всіма відгуками клієнтів. Підвищте рівень задоволеності клієнтів за допомогою нашої простої у використанні платформи, яка автоматизує керування вашим онлайн-переглядом. Отримуйте більше відгуків клієнтів, вас знаходять в Інтернеті, залучайте нових клієнтів – легко...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp — це платформа управління репутацією для компаній і агентств, які працюють у кількох місцях. Ми перетворюємо голос клієнта на лояльність клієнтів. GatherUp — це одна платформа, яка масштабує всі аспекти вашого управління репутацією, починаючи від слухання клієнтів і розуміння їх до взаємоді...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly — це платформа на основі штучного інтелекту, яка обробляє ОНЛАЙН-РЕПУТАЦІЮ, відстежуючи, аналізуючи та відповідаючи на відгуки та СОЦІАЛЬНІ МЕДІА, створюючи та плануючи інтерактивні публікації лише на одній інформаційній панелі. Його абсолютно нова функція UNIVERSAL QR CODE — це інтерфейс, я...
URLScore.ai
urlscore.ai
Незалежно від того, чи ви обережні щодо безпеки веб-сайту перед відвідуванням чи прагнете покращити виявлення кіберзагроз, Urlscore тут, щоб допомогти. Використовуйте нашу веб-форму або інтегруйте наш API, щоб класифікувати URL-адреси та точно визначити потенційні ризики, забезпечуючи безпечніший до...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review — це сучасне програмне забезпечення для огляду та управління репутацією для малого та середнього бізнесу. Наш автоматизований і простий у використанні інтерфейс допомагає власникам бізнесу збирати достовірні відгуки клієнтів на автопілоті. Завдяки оцінці моїх відгуків ви можете отрим...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії ...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
Signpost
signpost.com
Signpost — це комплексне й автоматизоване рішення для збору відгуків клієнтів, отримання більшої кількості та кращих відгуків, залучення нових клієнтів, отримання рекомендацій і збільшення повторного бізнесу.
UpCity
upcity.com
У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацію каналів маркетингу Одна платформа для всіх ваших потреб у розподіленому маркетингу
Mobal
mobal.io
Легко керуйте всіма даними про свою компанію з одного місця. Ми робимо керування інформацією про вашу компанію веселим, швидким і приємним.
Rannko
rannko.com
Rannko — це 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ зручна платформа для управління репутацією, яка дозволяє маркетологам і власникам бізнесу економити час завдяки автоматизації. Продукти включають ✅ Керування відгуками, ✅ Соціальні медіа, ✅ PowerListings тощо. Підпишіться на Rannko вже сьогодні! 🤩 😎 🤩 😎
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain — це SaaS-платформа онлайн-управління репутацією, створена для малого середнього бізнесу. Наше розумне управління оглядами допомагає компаніям досягти найвищого рейтингу у своїй області та перетворити свій веб-сайт на машину для генерації потенційних клієнтів.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus — сервіс для моніторингу подкастів. Відстежуйте огляди всіх ваших подкастів. Відстежуйте свої рейтинги щогодини в 175 країнах. Щодня у вашій скриньці.
Amazeful
amazeful.com
Amazeful — це онлайн-платформа для управління репутацією для місцевих компаній. Ми допомагаємо компаніям збирати онлайн-відгуки клієнтів і бути обраними більшою кількістю потенційних клієнтів. Це ефективний інструмент для збільшення продажів, підвищення довіри та вирізнення серед конкурентів. Глибок...
ReviewRev
reviewrev.com
Надайте своїм клієнтам необхідні інструменти управління репутацією. Дізнайтеся більше про рішення White Label від ReviewRev для керування переглядами, автоматизації соціальних мереж тощо. Станьте торговим посередником сьогодні.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity створює цінність для компаній і агентств із кількома локаціями, надаючи набір інструментів для покращення місцевого пошуку та виявлення на картах, налагодження стосунків через пряме залучення клієнтів (огляди, рекомендації, запитання та відповіді та публікації) та відкриття інформації п...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
Whitespark
whitespark.ca
Local Citation Finder допомагає відстежувати ваші цитати, відкривати нові можливості та отримувати цитати ваших конкурентів. *Відкрийте для себе нові можливості на основі цитат ваших конкурентів *Знайдіть і відстежуйте всі сайти цитат, на яких указано вашу компанію *Легко визначте нові сайти цитат, ...
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone збільшує кількість залучених користувачів, покращуючи цифровий досвід і видимість вмісту. Ми робимо це за допомогою платформи цифрового досвіду та додаємо до неї стільки чи менше послуг, скільки вам потрібно, щоб допомогти вам бути всюди, де є ваші клієнти. Ми працюємо з великими брендами ...
iReview
ireview.com
iReview: Ваш надійний партнер в управлінні онлайн-репутацією У цифровому середовищі, що швидко розвивається, компанії визнають вирішальну роль, яку онлайн-огляди відіграють у формуванні їх успіху. Увійдіть до iReview — інноваційної онлайн-платформи для управління репутацією, розробленої для розширен...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com – це вигідний варіант програмного забезпечення Google Business Profile для кількох локацій. Нас люблять агентства та прямі клієнти. Керуйте своєю місцевою репутацією та масово публікуйте вміст, послуги, продукти та фотографії. Отримайте легкий огляд усіх ваших пріоритетів і ефективності л...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети прод...