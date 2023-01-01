WebCatalog
AppFollow

AppFollow

appfollow.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «AppFollow» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.

Вебсайт: appfollow.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AppFollow». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

FeedbackFive

FeedbackFive

ecomengine.com

Appbot

Appbot

appbot.co

MARA

MARA

mara-solutions.com

BizMerlin

BizMerlin

bizmerlin.net

Plai

Plai

plai.team

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Metricool

Metricool

metricool.com

PerformYard

PerformYard

performyard.com

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

PulseM

PulseM

pulsem.me

Google Play

Google Play

play.google.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності