Альтернативи - AppFollow

ReviewBot

reviewbot.io

Відстеження оглядів у реальному часі ReviewBot допомагає вам стежити за тим, що говорять ваші клієнти, щоб ви ніколи не пропустили жодного моменту. Легко отримуйте відгуки в Slack, Zendesk, електронною поштою чи будь-де, де працює ваша команда.