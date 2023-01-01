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Phaidon Press — це міжнародне видавництво книг про мистецтво, архітектуру, дизайн, моду, фотографію та популярну культуру, а також кулінарні, дитячі книги та книги про подорожі. Компанія розташована в Лондоні та Нью-Йорку з додатковими офісами в Парижі та Берліні.

Вебсайт: phaidon.com

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