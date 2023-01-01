1999 рік designboom — перший і найпопулярніший цифровий журнал про культуру архітектури та дизайну. щоденні новини для професійної та творчої аудиторії.

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