The Baffler, заснований у 1988 році, — це журнал про мистецтво, критику та політичний аналіз, який виходить раз на два місяці, а також щоденно розсилає онлайн.

Вебсайт: thebaffler.com

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