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Ralph Lauren

Ralph Lauren

ralphlauren.com

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Ralph Lauren Corporation — американська публічна модна компанія, заснована в 1967 році американським модельєром Ральфом Лореном. Штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку, вона виробляє продукцію від середнього до люксового сегментів.

Вебсайт: ralphlauren.com

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