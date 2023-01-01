Ralph Lauren Corporation — американська публічна модна компанія, заснована в 1967 році американським модельєром Ральфом Лореном. Штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку, вона виробляє продукцію від середнього до люксового сегментів.

Вебсайт: ralphlauren.com

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