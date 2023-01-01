Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OctopusPro» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

OctopusPro — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами з усіма функціями та інструментами, необхідними для керування та розвитку вашого бізнесу, що дозволяє керувати клієнтами, потенційними клієнтами, розцінками, бронюваннями, рахунками-фактурами, платежами, відгуками та відгуками, а також вашим персоналом і робітники в полі. Допомагає вам зменшити адміністративні та операційні витрати, збільшити конверсію та утримання клієнтів, а також покращити зв’язок між вашим офісом, польовими працівниками та клієнтами.

Вебсайт: octopuspro.com

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