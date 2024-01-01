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Branch app

Branch app

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Вебсайт: branchapp.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Branch допомагає підприємствам прискорити виплати, щоб розширити можливості працюючих американців. Підприємства звертаються до філії, щоб отримати економічніший і швидший спосіб оплати праці працівників і зменшити витрати на паперові чеки та платіжні картки. Працівники та незалежні підрядники, які зареєструються в Branch, можуть отримати банківський рахунок без комісії, безкоштовний миттєвий доступ до заробленої заробітної плати та інструменти автоматичного бюджетування, які допоможуть їм керувати грошовими потоками між зарплатами. Філія співпрацює з деякими провідними технологіями нарахування заробітної плати та кадрових ресурсів країни, щоб підтримати роботодавців у роздрібній торгівлі, ресторані, логістиці, виробництві та охороні здоров’я.

Вебсайт: branchapp.com

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