WebCatalog
Worksome

Worksome

worksome.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.

Вебсайт: worksome.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Worksome». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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