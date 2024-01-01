Альтернативи - Kenect

FreshReview

freshreview.co

Візьміть під контроль свої онлайн-огляди. Ми полегшуємо вам отримання 5-зіркових відгуків і демонстрацію цього світові. Ми допомагаємо малим підприємствам отримати на 60% більше відгуків на таких платформах, як Google і Yelp.