Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Juphy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Керуйте всіма сповіщеннями клієнтів і запитами на підтримку в одному місці. Поговоріть зі своїми товаришами по команді через Juphy, щоб надати своїм клієнтам найшвидше рішення на всіх комунікаційних платформах.

Вебсайт: juphy.com

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