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Juphy

Juphy

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Вебсайт: juphy.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Керуйте всіма сповіщеннями клієнтів і запитами на підтримку в одному місці. Поговоріть зі своїми товаришами по команді через Juphy, щоб надати своїм клієнтам найшвидше рішення на всіх комунікаційних платформах.

Вебсайт: juphy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Juphy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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