Quore — це операційне рішення для гостинності, яке тримає весь ваш готель у вашій долоні. Безпроблемно спілкуйтеся між відділами, щоб керувати робочими замовленнями, запитами гостей, профілактичним обслуговуванням тощо! Отримайте ключову інформацію про ефективність вашого готелю, щоб створити розумніші команди та щасливіших гостей.

Вебсайт: quore.com

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