WebCatalog
Learnistic

Learnistic

learnistic.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Learnistic» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Керуйте всім своїм бізнесом із долоні своєї гарячої маленької руки.

Вебсайт: learnistic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Learnistic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

McMaster-Carr

McMaster-Carr

mcmaster.com

eWeLink

eWeLink

web.ewelink.cc

Quore

Quore

quore.com

MyChart

MyChart

mychart.org

Ember

Ember

ember.co

Motiv

Motiv

motiv.team

The Palm Beach Post

The Palm Beach Post

palmbeachpost.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

Spatial

Spatial

spatial.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності