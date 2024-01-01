Robofy — це універсальний конструктор чат-ботів зі штучним інтелектом, призначений для інтеграції веб-сайтів. Він пропонує створення персоналізованого чат-бота, використовуючи вміст веб-сайту для надання автоматичних відповідей на запити відвідувачів. Robofy AI Chatbot працює, навчаючись на вмісті веб-сайту, включаючи документи, PDF-файли та веб-сторінки. Користувачі можуть вводити URL-адреси або безпосередньо вводити вміст для навчання, що дозволяє чат-боту автоматично відповідати на запити на основі цих даних. Robofy в основному використовується для покращення підтримки клієнтів на веб-сайтах. Завдяки цілодобовій автоматизованій підтримці він миттєво відповідає на запити клієнтів, покращуючи взаємодію та залучення користувачів. Robofy пропонує віджет чат-бота з настроюваними функціями, такими як кольори, мова та позиціонування. Він містить такі функції, як історія чату, запропоновані поширені запитання та надшвидкі відповіді. Платформа також пропонує плагін WordPress для бездоганної інтеграції з веб-сайтами на основі WordPress. Robofy розроблений для легкої інтеграції та використання, без кредитної картки для його безкоштовного плану. Він підтримує автоматичне навчання чат-ботів і надає параметри ручного введення вмісту з метою навчання.

Вебсайт: robofy.ai

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