Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chatbit» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Chatbit — це інструмент, який дозволяє створити власного помічника чат-бота зі штучним інтелектом, навченого на ваших власних даних, без кодування. Ключові особливості: * Налаштування даних: ви можете додати до 11 мільйонів символів спеціальних даних (файлів, тексту, запитань і відповідей), щоб навчити чат-бота. * Налаштування зовнішнього вигляду: ви можете налаштувати кольори, положення, логотип і назву чат-бота. * Налаштування особистості: ви можете визначити особистість і стиль чат-бота, щоб збалансувати креативність і точність. * Збір потенційних клієнтів: чат-бот може генерувати потенційні клієнти з розмов відвідувачів і доставляти їх вам. Інші деталі: * Chatbit пропонує безкоштовну версію для початку. * Він підтримує кілька мов, хоча конкретні мови не вказано. * Користувачі можуть точно налаштувати відповіді чат-бота відповідно до своїх потреб. * Процес створення чат-бота, додавання джерел даних та його інтеграція на веб-сайт можна виконати менш ніж за 5 хвилин. * З будь-якими запитаннями можна зв’язатися з Chatbit електронною поштою [email protected] . Підводячи підсумок, Chatbit надає зручну платформу без використання коду для створення налаштованих чат-ботів штучного інтелекту, навчених на ваших власних даних та інтегрованих безпосередньо на ваш веб-сайт, щоб посилити залучення, відповідати на запитання та залучати потенційних клієнтів.

Вебсайт: chatbit.co

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