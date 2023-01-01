Ai Sofiya — це суперінструмент штучного інтелекту, який може створювати рекламні тексти та перетворювати текст у мовлення онлайн. ПЛЮС Створюйте реалістичні голоси для будь-якого тексту за секунди, використовуючи понад +840 реалістичних голосів на +135 мовах і діалектах.

Вебсайт: aisofiya.com

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