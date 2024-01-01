Vbee AI

Vbee AI

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Вебсайт: vbee.vn

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Vbee Text-To-Speech (технологія перетворення тексту в мовлення) — це технологічний сервіс, який успішно застосував штучний інтелект і створив природний голос людини, з емоціями, з душею «розуму»… Рішення Vbee TTS дозволяє спільноті створювати цифровий вміст голосом автоматично, швидко та економічно. Перетворення тексту на мовлення з понад 50 мовами та понад 200 голосами (чоловічими, жіночими) дозволяє легко вибрати правильний голос для використання.
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: vbee.vn

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

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