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Vbee Text-To-Speech (технологія перетворення тексту в мовлення) — це технологічний сервіс, який успішно застосував штучний інтелект і створив природний голос людини, з емоціями, з душею «розуму»… Рішення Vbee TTS дозволяє спільноті створювати цифровий вміст голосом автоматично, швидко та економічно. Перетворення тексту на мовлення з понад 50 мовами та понад 200 голосами (чоловічими, жіночими) дозволяє легко вибрати правильний голос для використання.

Вебсайт: vbee.vn

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