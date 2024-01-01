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BotStacks

BotStacks

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Вебсайт: botstacks.ai

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BotStacks — це повнокомпонентна розмовна платформа ШІ, яка пропонує набір інструментів для створення, розгортання та керування чат-ботами GenAI для різних програм. Він надає такі функції, як інтерфейс перетягування та скидання для розробки робочих процесів чат-бота, можливості обробки природної мови для розуміння введення користувачами, інтеграцію з популярними платформами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, аналітику для моніторингу продуктивності чат-бота та варіанти розгортання як для веб-, так і для мобільних середовищ. Ми всі бачили типового веб-чат-бота. На щастя, потенціал генеративного штучного інтелекту набагато перевищує те, що ці базові чат-боти можуть зробити самі по собі. BotStacks йде ще далі, надаючи розширені можливості чату, щоб ці чат-боти наступного покоління могли бути реалізовані клієнтами безпосередньо з мобільних додатків. BotStacks прокладає шлях для розгортання GenAI Chatbots на багатьох корпоративних платформах як спосіб автоматизації бізнес-процесів.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: botstacks.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BotStacks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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