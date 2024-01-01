Альтернативи - BotStacks

Xenioo

xenioo.com

Xenioo — це відома потужна та гнучка платформа, яка дає змогу професіоналам і компаніям створювати та публікувати своїх ботів на кількох каналах. Ми заснували Xenioo на початку 2017 року з метою створення найшвидшої та найкращої багатофункціональної платформи чат-ботів. Оскільки підхід до створенн...