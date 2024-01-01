WideBot — це провідна платформа розмовного штучного інтелекту для створення чат-ботів у регіоні MENA, орієнтована на арабську мову. Наша місія — розширити можливості компаній за допомогою ботів на основі штучного інтелекту, які спілкуються як люди, щоб вони могли будувати міцні стосунки зі своїми клієнтами та максимізувати свої результати завдяки безперебійному персоналізованому досвіду. Ми пропонуємо від базових до повноцінних рішень, починаючи з навчання та створення даних, адаптації та оптимізації до розміщення та обслуговування, з постійною технічною підтримкою.

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Вебсайт: widebot.net

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