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WideBot

WideBot

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Вебсайт: widebot.net

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WideBot — це провідна платформа розмовного штучного інтелекту для створення чат-ботів у регіоні MENA, орієнтована на арабську мову. Наша місія — розширити можливості компаній за допомогою ботів на основі штучного інтелекту, які спілкуються як люди, щоб вони могли будувати міцні стосунки зі своїми клієнтами та максимізувати свої результати завдяки безперебійному персоналізованому досвіду. Ми пропонуємо від базових до повноцінних рішень, починаючи з навчання та створення даних, адаптації та оптимізації до розміщення та обслуговування, з постійною технічною підтримкою.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: widebot.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WideBot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

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Unless

unless.com

Landbot

Landbot

landbot.io

Konverse AI

Konverse AI

konverse.ai

Araby AI

Araby AI

araby.ai

Cloudflare TV

Cloudflare TV

cloudflare.tv

Drips

Drips

drips.com

Doks

Doks

doks.ai

BotStacks

BotStacks

botstacks.ai

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