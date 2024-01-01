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Konverse AI

Konverse AI

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Вебсайт: konverse.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Konverse — це платформа для спілкування та чат-ботів, яка допомагає створювати, керувати та розгортати автоматизованих ботів для взаємодії в WhatsApp, Instagram, Facebook, чаті, Google My Business тощо.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: konverse.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Konverse AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Chatbase

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Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

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Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

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Qualified

qualified.com

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