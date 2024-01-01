Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Konverse AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Konverse — це платформа для спілкування та чат-ботів, яка допомагає створювати, керувати та розгортати автоматизованих ботів для взаємодії в WhatsApp, Instagram, Facebook, чаті, Google My Business тощо.

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Вебсайт: konverse.ai

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