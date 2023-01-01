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Verint

Verint

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Вебсайт: verint.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.

Вебсайт: verint.com

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Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

CallRail

CallRail

callrail.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Allego

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allego.com

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CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

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Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Linux Academy

Linux Academy

linuxacademy.com

Plumb5

Plumb5

plumb5.com

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Naker

Naker

naker.io

Qwary

Qwary

qwary.com

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