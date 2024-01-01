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Програмне забезпечення для керування онлайн-спільнотою - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування онлайн-спільнотою створює віртуальне середовище для сприяння взаємодії, проведення обговорень і нагляду за онлайн-спільнотою. У цих цифрових спільнотах учасники можуть обмінюватися думками та думками щодо спільних інтересів. Підприємства використовують платформи керування онлайн-спільнотами, щоб створити єдиний цифровий центр, який сприятиме конструктивному діалогу між їхнім персоналом або клієнтурою. Це полегшує збір відгуків про різні концепції, пропозиції чи послуги. Таким чином, підприємства можуть ефективно обробляти запити на підтримку, вимірювати рівень задоволеності, відстежувати залученість, підтримувати глибші зв’язки з членами спільноти та, зрештою, отримувати цінну інформацію для посилення участі спільноти.

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Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi — це комплексна бізнес-платформа для створення та розширення вашого бізнесу, що базується на знаннях. Спробуйте Kajabi безкоштовно з 14-денною пробною версією сьогодні.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Створіть членство для всього у своїй Mighty Network або стягуйте плату за преміум-курси та групи — це просто налаштувати та ще легше продати.

Heartbeat

Heartbeat

heartbeat.chat

Проводьте бесіди, події, вміст тощо у своєму домені. Heartbeat дає вам будівельні блоки для створення ідеально персоналізованої онлайн-спільноти.

Podia

Podia

podia.com

Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!

Nas.io

Nas.io

nas.io

Членство, цифрові продукти, платні заходи та багато іншого. Створено з самого початку для підприємств, керованих громадою.

Bettermode

Bettermode

bettermode.com

Потужна платформа спільноти, інтегрована у ваш продукт. Збільште залученість користувачів, сприяйте утриманню та підвищте цінність клієнта. Раніше плем'я.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

Нова ера для будівельників громад. Приєднуйтесь до нашого руху. Об’єднайте своїх людей, членство та вміст у власній повністю брендованій приватній платформі спільноти. Продавайте курси, стягуйте підписки, проводите прямі трансляції та багато іншого. Усе без будь-яких обмежень у соціальних мережах.

Threado AI

Threado AI

threado.com

Ваш другий пілот із штучним інтелектом допоможе вам надати найкращу підтримку своїм клієнтам і членам спільноти в Slack, Discord і Інтернеті. Почніть безкоштовно!

SelfCommunity

SelfCommunity

selfcommunity.com

SelfCommunity — це хмарна, високоефективна платформа спільноти без використання коду, яка дозволяє: Отримувати 100% контроль над функціями, користувачами, вмістом і даними платформи. Гарантуйте адекватний рівень залучення та утримання завдяки технології соціальних мереж. Ефективно та точно організов...

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!

GroupApp

GroupApp

group.app

Ваша онлайн-спільнота та курси в одному місці! Збільште залучення, збільште дохід за допомогою уніфікованої платформи та інтегруйте інструменти, якими ви вже користуєтеся, без необхідності наймати розробника.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.

SmartMatchApp

SmartMatchApp

smartmatchapp.com

Smart Match App — це відзначене нагородами CRM-програмне забезпечення для пошуку партнерів і керування членством, яке обслуговує понад 100 000 користувачів у всьому світі. Підбирайте своїх клієнтів, організовуйте знайомства та побачення, отримуйте цінні відгуки про дати за допомогою професійних інст...

NodeBB

NodeBB

nodebb.org

NodeBB — платформа форуму спільноти нового покоління. Створені на основі програмного забезпечення з відкритим кодом, ми допомогли сотням компаній залучити своїх клієнтів.

NbliK

NbliK

nblik.com

NbliK — це універсальна платформа спільноти для творців, організацій і брендів. Це платформа, на якій бренди можуть інтегрувати білу спільноту на свій веб-сайт/додаток, щоб пришвидшити створення спільноти та, у свою чергу, досягти вищого LTV.

ProBoards

ProBoards

proboards.com

Необмежена кількість учасників, необмежена кількість тем, необмежений розмір! Створіть дискусійний форум своєї мрії за допомогою відзначеної нагородами безкоштовної служби розміщення форумів ProBoards.

Beam.gg

Beam.gg

beam.gg

Гейміфікована платформа спільноти, створена для легкої взаємодії. Створюйте й монетизуйте зацікавлені та лояльні онлайн-спільноти за допомогою можливостей гейміфікації.

Rungway

Rungway

rungway.com

Створіть безпечний простір, щоб люди могли отримати поради щодо роботи та життя від своїх колег. Більше, ніж просто платформа для наставництва, Rungway втілює в життя цінності вашої компанії та дає кожному можливість висловитися на найважливіші для них теми, покращує залучення та добробут працівникі...

Forumbee

Forumbee

forumbee.com

Forumbee — це сучасна хмарна платформа спільноти, яка дозволяє створювати фірмову онлайн-спільноту із запитаннями та відповідями, обговореннями, генерацією ідей і статтями бази знань.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up — це комплексна CRM-платформа, яка допомагає вам створювати та розвивати свою спільноту за допомогою подій, членства та інших цифрових інструментів з одного місця. Універсальна платформа Glue Up об’єднує найкращі CRM, управління подіями, керування членством, маркетинг електронною поштою, упр...

Orbiit

Orbiit

orbiit.ai

Orbiit — це SaaS-платформа на базі штучного інтелекту, яка підтримує підібрані презентації в масштабі. Організації можуть безперешкодно запрошувати аудиторію за вибором до регулярних, персоналізованих зв’язків 1:1 або групових зв’язків, а Orbiit обробляє всі комунікації, зіставлення, планування, збі...

Verint

Verint

verint.com

Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.

ResLife Portal

ResLife Portal

reslifeportal.com

ResLife Portal — це система управління житловим життям, яка допомагає зв’язувати мешканців із персоналом житлових закладів для коледжів. Ви змінюєте ситуацію, ми допомагаємо вам її відслідковувати. Портал ResLife, створений із перших рук електронного... Показати більше досвіду житлового життя в унів...

Advocu

Advocu

advocu.com

Advocu — це повне рішення для команд зі зв’язків із розробниками для створення, залучення, відстеження та масштабування програми Developer Advocacy або Ambassadors. Advocu допомагає вашій команді зосередитися на найважливішому: зростанні спільноти, справлянні значного впливу та вимірюванні цінності ...

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дозволяє вашій групі спілкуватися, співпрацювати та працювати в мережі, щоб рухати вашу місію, організацію, справу чи компанію. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуйтеся...

Talkbase

Talkbase

talkbase.io

Talkbase допомагає компаніям визначити, чому спільнота має значення. Візуалізуйте вплив вашої спільноти на бізнес і створюйте потужні програми з потрібними даними. Завдяки аналітиці спільноти Talkbase команди можуть легко аналізувати, як і чому клієнти залучаються до спільноти протягом усього процес...

Insticator

Insticator

insticator.com

У Insticator ми прагнемо створити розумну уніфіковану платформу, створену для збору, агрегування та монетизації всіх власних даних видавця. Наш набір продуктів для залучення дає змогу як видавцям, так і споживачам посилити свій голос і висловити свою думку в безпечному інтерактивному середовищі. Від...

MeltingSpot

MeltingSpot

meltingspot.io

MeltingSpot — це платформа для навчання клієнтів, яка є вбудованою в продукт. Ми допомагаємо SaaS-компаніям пришвидшити адаптацію клієнтів і впровадження продукту з невеликими зусиллями CS. MeltingSpot надає повний набір інструментів для залучення клієнтів за допомогою форумів, вебінарів, онлайн-кур...

TINT

TINT

tintup.com

TINT — це маркетингова платформа, що підтримується спільнотою, якій довіряють понад 5000 провідних світових брендів для розвитку спільнот, які сприяють пропаганді та залученню, підвищуючи кількість конверсій і сприяючи довгостроковій лояльності до бренду. TINT Communities (раніше Vesta) пропонує бре...

AtomChat

AtomChat

atomchat.com

AtomChat надає швидкі рішення для чату для вашого веб-сайту. З опціями текстових, аудіо та відеодзвінків у режимі реального часу. Ми є готовою до використання програмою для чату/плагіном, яка легко інтегрується з понад 30 платформами та робить ваш веб-сайт готовим до чату за лічені хвилини! Плагін т...

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events (раніше Socio) — це наскрізна платформа для керування подіями, яка забезпечує захоплюючі, інтуїтивно зрозумілі та інклюзивні віртуальні, гібридні та особисті події. Підніміть планку за допомогою додатків для проведення подій, гнучкої реєстрації, реєстрації та друку бейджів, пошуку потен...

Magentrix

Magentrix

magentrix.com

Найкраще залучення та підтримка партнерів на платформі PRM. Співпрацюйте з партнерами та збільшуйте продажі каналів за допомогою програмного забезпечення партнерського порталу PX-first.

BrilliantDirectories

BrilliantDirectories

brilliantdirectories.com

Brilliant Directories — це повністю готова платформа для запуску веб-сайтів членства, керування членами, продажу підписок, публікації вмісту тощо.

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

Єдина система для розумнішого управління громадою Підключений веб-сайт, портал, CRM і рішення для зв’язку

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