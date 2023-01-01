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Feedly

Feedly

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Вебсайт: feedly.com

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Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly був вперше випущений DevHD у 2008 році.

Вебсайт: feedly.com

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