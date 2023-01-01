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STARZPLAY

STARZPLAY

starzplay.com

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STARZPLAY, номер 1 потокова платформа в регіоні MENA, є все! Голлівудські фільми з арабськими та французькими субтитрами та аудіо? Ми це отримали! Найкращі серіали в той же час, що й США? Так, навантаження. Арабські та турецькі фільми та серіали? Абсолютно! Розваги для дітей? Так! У нас також є ексклюзивні серіали STARZPLAY Original і преміум-додаткові канали, як-от Discovery+, UFC Arabia, BluTV, AD Sports, Majid TV, канали Cricket у прямому ефірі та Star TV!

Вебсайт: starzplay.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «STARZPLAY». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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