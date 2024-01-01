Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Unless» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Місія UNLESS полягає в тому, щоб дозволити користувачам взаємодіяти зі своїми пристроями на людських умовах, перетворюючи інтерфейс користувача на діалог. Наша платформа розмовного інтерфейсу пропонує компаніям рішення на основі ШІ, яке полегшує персоналізовану розмову з кожним користувачем. Це стало можливим завдяки різноманітності компонентів інтерфейсу користувача, які можна легко додати до будь-якого існуючого продукту, не вимагаючи технічних знань.

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