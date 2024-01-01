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MindBehind

MindBehind

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Вебсайт: mindbehind.com

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MindBehind — це розмовна платформа керування штучним інтелектом, яка допомагає нетехнічним командам створювати, запускати та розвивати свої чат-боти та віртуальних помічників на одній платформі. MindBehind постачає прості у використанні рішення для брендів усіх розмірів і різних галузей, таких як Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, які допомагають покращити взаємодію з клієнтами. Чат-ботів або віртуальних помічників, створених за допомогою MindBehind, можна буде додавати на веб-сайти, мобільні програми, інтерфейси соціальних мереж, як-от Facebook Messenger і WhatsApp, а незабаром і розумних помічників, як-от Amazon Alexa та Google Assistant.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: mindbehind.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MindBehind». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Engati

Engati

engati.com

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Ideta

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Unless

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Amazon Alexa

Amazon Alexa

alexa.amazon.com

Floatbot

Floatbot

floatbot.ai

CodeBaby

CodeBaby

codebaby.com

Facebook Pay

Facebook Pay

pay.facebook.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Snaptravel

Snaptravel

snaptravel.com

Tellephant

Tellephant

tellephant.com

AIPEX

AIPEX

aipextech.com

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