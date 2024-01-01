MindBehind — це розмовна платформа керування штучним інтелектом, яка допомагає нетехнічним командам створювати, запускати та розвивати свої чат-боти та віртуальних помічників на одній платформі. MindBehind постачає прості у використанні рішення для брендів усіх розмірів і різних галузей, таких як Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, які допомагають покращити взаємодію з клієнтами. Чат-ботів або віртуальних помічників, створених за допомогою MindBehind, можна буде додавати на веб-сайти, мобільні програми, інтерфейси соціальних мереж, як-от Facebook Messenger і WhatsApp, а незабаром і розумних помічників, як-от Amazon Alexa та Google Assistant.

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Вебсайт: mindbehind.com

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