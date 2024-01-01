Switchbar for macOS & Windows is on Product Hunt with a limited 25% discount!

Switchbar - Browser picker | Product Hunt
WebCatalog

Smartly.ai

Smartly.ai

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: smartly.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Smartly.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Create, deploy and monitor cross device conversational applications with Smartly AI. The intuitive SaaS platform has been designed to be used by all profiles, enabling all members of a project team to effectively collaborate to create a conversational application. Smartly AI’s unique framework means that users create an application once and then can seamlessly deploy it on any platform (Website, Mobile App, Emails, WhatsApp, Messenger, X, RingCentral, ...) Over 5000 developers are currently using the AI platform and the company has developed voice applications and chatbots for companies of all sizes, from a variety of sectors including finance and telecommunications.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: smartly.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smartly.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Вам також може сподобатися

BotStacks

BotStacks

botstacks.ai

Botpress

Botpress

botpress.com

CBOT

CBOT

cbot.ai

MindBehind

MindBehind

mindbehind.com

Recurai

Recurai

recurai.com

Ideta

Ideta

ideta.io

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

Xenioo

Xenioo

xenioo.com

Konverse AI

Konverse AI

konverse.ai

GetAnswer

GetAnswer

getanswer.ai

orimon.ai

orimon.ai

orimon.ai

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.