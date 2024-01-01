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CBOT

CBOT

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Вебсайт: cbot.ai

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CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту, допомагаючи компаніям досягати своїх цілей щодо підвищення лояльності клієнтів і доходів.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: cbot.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CBOT». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Engati

Engati

engati.com

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Botpress

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BIK

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Segmentify

segmentify.com

Conversica

Conversica

conversica.com

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

EZ Texting

EZ Texting

eztexting.com

Trustline

Trustline

trustline.in

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

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