Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CBOT» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту, допомагаючи компаніям досягати своїх цілей щодо підвищення лояльності клієнтів і доходів.

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Вебсайт: cbot.ai

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