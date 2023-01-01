WebCatalog
Attention

Attention

attention.tech

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Attention» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Тепер, коли ми привернули вашу увагу... заповніть свою CRM ШІ та збільште продажі. Увага — ваш повністю інтегрований голосовий помічник у реальному часі для перевірки значків продажів. Вигравайте угоди з нашими вказівками в режимі реального часу та заповнюйте свою CRM одним клацанням миші. Збільште свій вихід на ринок і перетворіть свого коня на ракету. Ласкаво просимо в майбутнє продажів!

Вебсайт: attention.tech

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Attention». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

noCRM.io

noCRM.io

nocrm.io

Dooly

Dooly

dooly.ai

Salesboom

Salesboom

salesboom.com

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Brivity

Brivity

brivity.com

DexGuru

DexGuru

dex.guru

Repsly

Repsly

repsly.com

NeoDove

NeoDove

neodove.com

InsightSquared

InsightSquared

insightsquared.com

Team365 CRM

Team365 CRM

team365.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності