Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні розпродажі за допомогою підібраного вмісту. Постійно укладайте більше угод із підтримкою покупців. SalesHood зламав код, щоб побудувати високоефективні команди, надавши разом програмне забезпечення для підтримки продажів, навчальний контент із продажів і консультаційні послуги, щоб швидко вирішити проблеми доходу. Такі компанії, як Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet і Planview, використовують SalesHood для отримання швидкого доходу. SalesHood — це набагато більше, ніж просто платформа для продажу. Ми розуміємо, наскільки важко виконувати програми підтримки, які позитивно впливають на показники доходу та KPI. З SalesHood вам не доведеться розбиратися в цьому та винаходити колесо. Наше програмне забезпечення оснащено автоматизованими інструкціями та шаблонами, що охоплюють увесь життєвий цикл активації. Ми також пропонуємо вбудований навчальний контент із продажів, щоб ви могли отримати цінність за дні й тижні, а не за місяці й роки. Наша бібліотека тренінгів з продажів регулярно оновлюється і стане вашим основним ресурсом для тренінгів з продажів.

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