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SalesHood

SalesHood

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Вебсайт: saleshood.com

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Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні розпродажі за допомогою підібраного вмісту. Постійно укладайте більше угод із підтримкою покупців. SalesHood зламав код, щоб побудувати високоефективні команди, надавши разом програмне забезпечення для підтримки продажів, навчальний контент із продажів і консультаційні послуги, щоб швидко вирішити проблеми доходу. Такі компанії, як Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet і Planview, використовують SalesHood для отримання швидкого доходу. SalesHood — це набагато більше, ніж просто платформа для продажу. Ми розуміємо, наскільки важко виконувати програми підтримки, які позитивно впливають на показники доходу та KPI. З SalesHood вам не доведеться розбиратися в цьому та винаходити колесо. Наше програмне забезпечення оснащено автоматизованими інструкціями та шаблонами, що охоплюють увесь життєвий цикл активації. Ми також пропонуємо вбудований навчальний контент із продажів, щоб ви могли отримати цінність за дні й тижні, а не за місяці й роки. Наша бібліотека тренінгів з продажів регулярно оновлюється і стане вашим основним ресурсом для тренінгів з продажів.

Категорії:

Business
Sales Gamification Software
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software
Sales Performance Management Software
Sales Training and Onboarding Software

Вебсайт: saleshood.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SalesHood». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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