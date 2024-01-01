Спілкування між людьми та компаніями змінюється назавжди, і обмін повідомленнями відіграватиме центральну роль сьогодні та в майбутньому. Конвергенція соціальних і мобільних пристроїв формує поведінку та очікування клієнтів. Вони запитують речі прямо зараз, прямо тут. Jetlink приносить «Power of Now»​ з багатоканальним обміном повідомленнями та складними корпоративними чат-ботами для вашого підприємства. Ми віримо, що це революція в комерції та підтримці клієнтів. Jetlink дозволяє вам надавати чудові розмови про продажі та підтримку там, де ваші клієнти вже є. Jetink позиціонується як A.I. потужна центральна комунікаційна платформа для точок контакту з клієнтами, таких як веб-чат, IVR, програми для соціальних повідомлень, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams і обмін повідомленнями в програмі.

Вебсайт: jetlink.io

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