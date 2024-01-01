Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Botbuz» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

BotBuz позиціонує себе як потужну платформу чат-ботів без використання коду, яка дає змогу компаніям будь-якого розміру покращувати взаємодію з клієнтами, збільшувати продажі та оптимізувати свою діяльність за допомогою інтелектуальних багатоканальних чат-ботів на різних платформах, таких як WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger тощо.

Вебсайт: botbuz.com

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