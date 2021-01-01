Програмне забезпечення для живого чату - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для живого чату дозволяє компаніям спілкуватися з відвідувачами веб-сайту в режимі реального часу через вікна чату. Представники служби підтримки клієнтів можуть використовувати це програмне забезпечення, щоб допомогти користувачам із запитаннями про продукти або навігацію сайтом. Агенти служби підтримки можуть ініціювати взаємодію за допомогою спливаючих вікон чату або чекати, поки відвідувачі звернуться зі своїми запитами. Основні функції включають звіти та аналітику, сповіщення в інтерактивному чаті та архівування розмов. Цей інструмент допомагає командам обслуговування клієнтів швидко реагувати на запити, дозволяє співробітникам з розвитку бізнесу залучати потенційних клієнтів, з якими важко зв’язатися по телефону чи електронною поштою, і дає змогу адміністративному персоналу в освітньому секторі спілкуватися з майбутніми студентами. Крім того, функції живого чату можна інтегрувати в інші типи програмного забезпечення, такі як платформи електронної комерції та рішення служби підтримки.
Запит на новий застосунок
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 спів...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Freshdesk
freshdesk.com
Онлайн-хмарне програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, яке надає підтримку служби підтримки з усіма інтелектуальними засобами автоматизації, щоб швидше виконувати завдання. Підпишіться на безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
Zoho Desk
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Rocket.Chat
rocket.chat
Керуйте за допомогою комунікаційного центру, який дозволяє повністю контролювати ваші дані. Все в одній платформі: командна співпраця, багатоканальне залучення, DevOps і ChatOps.
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.
Gorgias
gorgias.com
Служба підтримки, розроблена для магазинів електронної комерції. Забезпечте багатоканальне обслуговування клієнтів з однієї програми. Підвищення продуктивності завдяки автоматичним відповідям на типові запити.
Five9
five9.com
Five9 — це найбільш надійний і надійний хмарний контакт-центр, який, як доведено, розкриває дані про клієнтів і дає змогу агентам і організаціям забезпечувати надзвичайний досвід роботи з клієнтами. Five9 - Контакт-центр як послуга - CCaaS.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – онлайн-чат і програмне забезпечення служби підтримки для веб-сайтів. Використовуйте LiveChat для швидкого обслуговування клієнтів. Зареєструйтеся та спробуйте LiveChat безкоштовно протягом 14 днів!
Front
front.com
Front — це платформа для спілкування з клієнтами, яка плавно об’єднує електронні листи, програми та команду в єдине подання. Припиніть бути зайнятим. Почніть впливати.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Crisp
crisp.chat
Відкрийте для себе нашу платформу обміну повідомленнями для стартапів і малого та середнього бізнесу. Єдина зупинка для продажів, маркетингу та підтримки в одному програмному забезпеченні: Crisp. 14 днів безкоштовної пробної версії. Кредитна картка не потрібна. Спробуємо зараз ! Ми надаємо базу знан...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Appy Pie
appypie.com
Немає платформи для розробки коду.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Qualified
qualified.com
Кваліфікований допомагає компаніям швидше створювати конвеєри. Доторкніться до свого найбільшого активу – вашого веб-сайту – щоб визначити своїх найцінніших відвідувачів, миттєво починати розмови про продажі, планувати зустрічі, конвертувати вихідний і платний трафік і виявляти сигнали наміру купува...
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — просте та інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для підтримки клієнтів. Підтримуйте, залучайте та конвертуйте клієнтів за допомогою чату, соціальних мереж, SMS, поширених запитань та електронної пошти на одній платформі. Усе, що потрібно, щоб справити враження на клієнтів.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизуйте взаємодію зі своїми клієнтами та співробітниками на 135+ мовах і через 35+ каналів, щоб досягти ефективних результатів за менших витрат.
Sendbird
sendbird.com
Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Gladly
gladly.com
Перетворіть своє обслуговування клієнтів за допомогою Gladly. Наше програмне забезпечення для обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яке зайняло перше місце, заощаджує витрати, підвищує дохід і дає агентам змогу заохочувати лояльність клієнтів завдяки винятковому обслуговуванню.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — це провідна розмовна платформа на базі Generative AI для електронної комерції. iAdvize, провідна платформа спілкування, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгортати захоплюючу взаємодію з клієнтами на основі Trusted Generative AI, сприяючи спілкуванню за допомогою обмін...
Channel.io
channel.io
Бізнес – це змагання, а клієнти – відповідь. Нехай Channel.io стане вашою перевагою.
LiveAgent
liveagent.com
Відмінне обслуговування клієнтів починається з кращого програмного забезпечення служби підтримки. Ознайомтеся з перевагами LiveAgent і почніть працювати з ним за 5 хвилин.
Glassix
glassix.com
Glassix: «ШІ, який розмовляє з клієнтами». Уніфікуйте обмін повідомленнями, пришвидште відповіді та підвищте рівень задоволеності завдяки нашій передовій платформі спілкування з клієнтами.
LivePerson
liveperson.com
Розмовний штучний інтелект, який не є штучним. Створюйте значущі, персоналізовані зв’язки зі своїми клієнтами, забезпечуючи реальні результати для свого бізнесу.
CommBox
commbox.io
CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами за допомогою їхніх улюблених каналів обміну повідомленнями, таких як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommB...
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів. Це допомагає компаніям надавати чудову підтримку своїм клієнтам через різні канали. Платформа Verloop.io безперебійно надає підтримку по різних каналах, починаючи від веб-сайтів і WhatsApp до взаємодії в програмі та голосової...
Twixor
twixor.com
Twixor переосмислює CX за допомогою Generative AI & NLP, створюючи динамічні шляхи клієнта в каналах обміну повідомленнями. Наша платформа CX з низьким кодом/без коду поєднує Digital Assistant і Intelligent Process Automation, пропонуючи персоналізовану, цілеспрямовану взаємодію. Це виходить за рамк...