Tars допомагає командам маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати конверсію, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити досвід роботи з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текстову розмову, схожу на людину, надає їм лише релевантну інформацію про ваш продукт/послуги та запитує їх контактну інформацію в потрібний момент. Завдяки такому підходу користувачі не будуть перевантажені всією інформацією, зазначеною на типовій статичній цільовій сторінці, і вони зосереджені на одній розмові з чат-ботом. Це збільшує шанси того, що користувач надасть свою інформацію та перетворить її на потенційного клієнта. Вам довіряють понад 500 світових брендів, як-от Vodafone, American Express, Bosch, Каліфорнійський університет, Adobe, Daimler тощо. Tars містить найбільшу бібліотеку шаблонів чат-ботів у світі з понад 950 шаблонами чат-ботів у різних галузях і варіантах використання.

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Вебсайт: hellotars.com

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