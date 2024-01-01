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Tars

Tars

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Вебсайт: hellotars.com

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Tars допомагає командам маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати конверсію, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити досвід роботи з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текстову розмову, схожу на людину, надає їм лише релевантну інформацію про ваш продукт/послуги та запитує їх контактну інформацію в потрібний момент. Завдяки такому підходу користувачі не будуть перевантажені всією інформацією, зазначеною на типовій статичній цільовій сторінці, і вони зосереджені на одній розмові з чат-ботом. Це збільшує шанси того, що користувач надасть свою інформацію та перетворить її на потенційного клієнта. Вам довіряють понад 500 світових брендів, як-от Vodafone, American Express, Bosch, Каліфорнійський університет, Adobe, Daimler тощо. Tars містить найбільшу бібліотеку шаблонів чат-ботів у світі з понад 950 шаблонами чат-ботів у різних галузях і варіантах використання.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: hellotars.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tars». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

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Engati

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BITHUB

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orimon.ai

orimon.ai

Kindly

Kindly

kindly.ai

CBOT

CBOT

cbot.ai

FastPages

FastPages

fastpages.io

Landbot

Landbot

landbot.io

AidaForm

AidaForm

aidaform.com

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